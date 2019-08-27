شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهوى من جديد أمام الدولار والان مع التفاصيل
هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية اليوم الثلاثاء، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وانحدر كل من إصدار 2030 و2034 أكثر من سنت في الدولار، وفقاً لبيانات تريدويب.
ونزلت الليرة نحو 0.5% مقابل الدولار اليوم، مواصلة خسائرها بعد انحدارها أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو (حزيران) تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في بيكتت لإدارة الأصول "المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور".
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