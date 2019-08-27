شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الممثلة المغربية أمينة رشيد عن 83 عاما والان مع التفاصيل

رحلت الممثلة المغربية الشهيرة أمينة رشيد عن عمر ناهز الـ83، الإثنين، بعد صراع مع المرض، وتتم مراسم الدفن، عصر الثلاثاء.

وكان آخر ظهور لرشيدة خلال حفل تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ بمدينة الهرهورة المغربية.

ونعى نجوم المغرب الراحلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل، حيث نقلت الممثلة لطيفة أحرار الخبر على صفحتها وكتبت: "الله يرحم (جميلة بن عمر) الفنانة الأنيقة أمينة رشيد".

ونشر الممثل رشيد الوالي صورة له مع الراحلة على "أنستقرام" وعلق قائلا: "آخر صورة لي مع الراحلة أمينة رشيد.. ظلت مبتسمة حتى بعد المرض، والله هذه السيدة من أروع الفنانات. أحزنني جدا فراقها.. ندعو لها بالرحمة".

ونشر المغني سعد لمجرد نعيا عبر صفحته على "أنستقرام"، فيما كتب المخرج والممثل محمد نظيف على صفحته بـ"فيسبوك" يقول: "غادرتنا الليلة إلى دار البقاء الممثلة القديرة السيدة أمينة رشيدة.. تعازيَّ الحارة لأسرتها ولعائلتها الفنية.. وداعا "لالة حبي" لروحك المغفرة والسلام".

Advertisements

وكتب الممثل حسن الفذ: "متأثر وحزين لوفاة الفنانة والممثلة الرائدة أمينة رشيد رحمها الله وأدخلها فسيح جناته".

ونعتها الممثلة المغربية سكينة درابي، وكتب الممثل عزيز حتبو على حسابه "بأنستقرام" يقول: "اللهم أنزل نوراً من نورك عليها".

وتعد أمينة رشيد، واسمها الحقيقي جميلة بن عمر، أول مغربية المغربية تشتهر في مجال التمثيل، في وقت كانت فيه مهنة التمثيل حكرا على الذكور، الذين كانوا أيضا يقومون بأداء أدوار النساء.

وقدمت رشيد عبر مسيرتها الفنية الحافلة نحو 3500 مسلسل وسهرة، ثم تألقت في العمل السينمائي، وشاركت في عدة أفلام شهيرة كان آخرها: "عايدة" في 2015، و"أياد خشنة" 2012، و"غزل الوقت" 2008، و"رحيمو" 2007، كما قدمت للمسرح أكثر من 60 عملا ضخما، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ عام 1962، لتصبح أكثر وأحب الممثلات المغربيات للجمهور المحلي.

وتزوجت أمينة رشيد من الكاتب الراحل، عبدالله شقرون، الذي ألف كتابا عن مسيرتها الفنية بعنوان "أمينة رشيد ممثلة في الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما".