نتفليكس تستكمل مسلسلا بفيلم "تصفية حسابات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنوي "نتفليكس" عرض فيلم يستكمل مسلسل "بريكينج باد" Breaking Bad ويتمحور حول شخصية جيسي بينكمان خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت منصة البثّ التدفقي، في بيان: "ينبغي لجيسي تصفية حسابات الماضي للمضي قدما بعد فراره اللافت".

ينطلق الفيلم الذي يحمل اسم "أل كامينو: إيه بريكينج باد موفي" من الأحداث التي اختتم بها المسلسل سنة 2013، عندما نجا جيسي بينكمان من عصابة للاتجار بالمخدرات بمساعدة والتر وايت، مدرّس الكيمياء الذي خاض مجال تصنيع المخدرات.

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وتولّى فينس جيليجن، مؤلّف المسلسل الأصلي الذي لقي نجاحا كبيرا خلال مواسمه الـ5، تأليف السيناريو وإخراج هذا العمل الجديد.

يروي "بريكينج باد" قصّة والتر وايت (براين كرانستون)، وهو مدرّس كيمياء تشخّص إصابته بسرطان رئوي، ويقرّر خوض مجال إنتاج الميثامفيتامين بمساعدة تلميذه السابق جيسي بينكمان (آرون بول)؛ لتأمين المال لعائلته بعد وفاته.

وعرضت "نتفليكس" مقتطفات من هذا العمل الجديد الذي وصفته بـ"فيلم الإثارة المشوّق"، ومن المرتقب طرحه على المنصة 11 أكتوبر/تشرين الأول.