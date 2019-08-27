كيرا نايتلي تعود.. "أسرار رسمية" فيلم جديد عن حرب العراق

تشهد دور العرض الأمريكية، الجمعة، طرح فيلم "أسرار رسمية" (أوفيشال سيكرتس)، بطولة كيرا نايتلي ومات سميث، وهو فيلم سياسي أمريكي بريطاني من إخراج غافن هود.

وتلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي في العمل دور موظفة بالحكومة البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أمريكية قبل بدء حرب العراق 2003.

وتجسد نايتلي (34 عاما)، خلال أحداث الفيلم المقرر طرحه في بريطانيا 18 أكتوبر/تشرين الأول، شخصية كاثرين جَن، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس، اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة أمريكية تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة.

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"أسرار رسمية" بطولة كيرا نايتلي ومات سميث وماثيو جود وآدم بكري وإنديرا فارما ورالف فينيس، وكان العرض العالمي الأول للعمل في مهرجان صندانس السينمائي 28 يناير/كانون الثاني 2019.

عن دورها في الفيلم، قالت نايتلي: "سيختلف كثيرون حول صواب وخطأ ما فعلته كاثرين، لكن الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها"، مضيفة: "فكرة أن يبدر عن شخص ما رد فعل أخلاقي على مسألة تجعل كل شيء على المحك، كي يفعل ما يعتقد أنه الصواب لإنقاذ حياة الناس".



وتعتقد نايتلي أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها، موضحة: "محاسبة الحكومة، ومشروعية الصراع، وهل يمكن أن تكون هذه الصراعات غير مشروعة، ومن الذي سيُحاسب على ذلك؟".



