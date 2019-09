ايغل فيلمز تقدم أقوى إنتاجات الموسم في صالات السينما العربية

حصلت شركة Eagle Films / جمال سنان على حقوق توزيع فيلم Angel Has Fallen وهو جزء من سلسلة أفلام ناجحة جداً سبقته وهي Olympus Has Fallen وLondon Has Fallen، وقد بدأ عرض الفيلم في مختلف الصالات اللبنانية والعربية والعالمية يوم الخميس الفائت ليكون متوفراً لكل عشاق الأكشن والإثارة غير المحدودة.

الفيلم يحكي قصة رئيس الولايات الذي يتعرض لمحاولة اغتيال ويلعب دوره النجم العالم مورغان فريمان، ورئيس الأمن الخاص به والذي يلعب دوره النجم العالم جيرارد باتلر، ويدور العمل حول قصة هذا الشاب الذي يُتهم بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس، لتبدأ رحلة الدفاع عن النفس وإلقاء القبض على المتورطين، وحماية عائلته مما يلحقهم بهم من ضرر في قالب مشوق جداً وحماسيّ.

العمل رصدت له ميزانية ضخمة جداً وهو من إخراج Ric Roman Waugh.