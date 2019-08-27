كاظم الساهر يُحضّر عرساً مغربياً عراقياً لنجله

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""الخليج 365"" من بيروت: يحتفل الفنان كاظم الساهر بزفاف ابنه الأصغر عمر في المغرب بطقوس ستكون وفق العادات المغربية والعراقية. حيث أن الفتيات سيرتدين الزي المغربي التقليدي في حين أن الشباب سيرتدون الزي العراقي. فيما سيُقدِّم الفنان العراقي أغنية خاصة لابنه عمر في الحفل المقرر الجمعة 30 أغسطس بأحد الفنادق الفخمة. علماً أن العروس طبيبة مغربية أمازيغية، وتدعى نورا الدخش، ولقد تم الإعلان عن خطوبتهما في شهر مارس من العام الجاري.

نجل كاظم الساهر وعروسه

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ووفق المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام، سيُمنع الحضور من التصوير باستخدام الهواتف حفاظاً على خصوصية الحفل الذي سيحضره كبار الشخصيات من داخل وخارج المغرب، كما ستحضر الحفل طليقة الساهر والدة وسام وعمر التي تقيم في دبي.

الجدير ذكره أن شائعات كثيرة انتشرت حول انفصال "الساهر" عن خطيبته التونسية سارة بُعيد حفله الأخير في الأردن، لكنه يرفض الحديث عن حياته الخاصة وسط مصادر تشير لعدم صحة هذا الخبر.

ولقد أحيا "الساهر" آخر حفلاته لهذا الصيف في السعودية وعلى متن سفينة Stars on Board. علماً أنه اتخذ قراره بالاعتزال "المؤقت" الذي أعلن عنه في مهرجان بيت الدين موضحاً أنه سيأخذ فترة راحة واستجمام للتفرّغ لاختيار أغنيات جديدة ووضع ألحانها.