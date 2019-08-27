شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" يطلق دورته الجديدة باسم الراحل نجيب عياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة .
وقد حددت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس موعد انعقاد الدورة المقبلة من 26 أكتوبر حتي 2 نوفمبرعوضا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس ولذلك عجلت إدارة المهرجان بالموعد حيث كان الموعد القديم من 2 : 9 نوفمبر .
وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم : لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الأسيوية.
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