شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي دور الأزياء التي أنتقت النجمات منها تصميمات ملابسهن بحفلMTV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبارت أمس نجمات الغناء العالمين للظهور في أجمل إطلالة، من أهم وأرقي دور الأزياء العالمية وذلك خلال حضورهن حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards " لعام 2019 التي أقيمت لأول مرة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الامريكية .

وكانت في مقدمة النجمات ذوات الاطلالات المميزة هي نجمة الهيب هوب الشهيرة "كاردي بي" التي ظهرت بفستان ذو تصميم مدهش من ابداعات دار أزياء " Deviant La Vie " .



كاردي بي

في حين خطفت كوين لطيفة الانظار نحوها بارتدائها بدلة باللون البرتقالي حملت إمضاء دار أزياء " Sergio Hudson " في حين كان حذائها من تصميم " Givenchy " وكانت مجوهرتها من " Pervis Ross " .

بينما اختارت النجمة العالمية نورماني ذات الـ 23 عام ملابسها من تصميم " Nicolas Jebran " ، بينما فاجأت تايلور سويفت العالم بإطلالتها الساحرة حيث أختارت ملابسها من تصميم " Atelier Versace " وحذائها من " Christian Louboutin " و كانت مجوهراتها من " Lorraine Schwartz " .

وكانت كاميلا كابيلو التي ظهرت بإطلالة ساحرة قد ارتدت فستان أنيق باللون الابيض وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Balmain " بينما كان حذائها من مجموعة " Jimmy Choo ".



كاردي بي (4)



كاردي بي (1)



كاردي بي (2)



كاردي بي (3)



تايلور سويفت (6)



تايلور سويفت (7)

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تايلور سويفت (8)



النجمة كوين لطيفة



كاميلا كابيلو (2)



كاميلا كابيلو (1)



كاردي بي (1)



كاردي بي (2)



كاردي بي (3)



كوين لطيفة (1)



كوين لطيفة (2)



كوين لطيفة (3)



نورماني (1)