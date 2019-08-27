شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى بالمايوه البكينى مجدداً على البحر × 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة منة فضالى مجدداً بالمايوه أثناء قضائها اجازتها الصيفية بالساحل الشمالى، حيث نشرت عبر حساباتها بالسوشيال ميديا صور لها أمام البحر مرتدية "بيكينى"، وذلك بعد أيام قليلة من الجدل الذى اثارته بصورتها بالمايوه والتى حذفتها بسبب تعليقات الجمهور السلبية لها.



منة فضالى على انستجرام

وشهدت الأيام الماضية نشر منة فضالى العديد من الصور أثناء تواجدها على البحر لقضاء إجازة الصيف سواء من السهرات التى تقضيها مع أصدقائها، أو من تدريباتها على لعبة "الكيك بوكسنج" على الرمال من أجل أحد الأفلام التى تستعد لتصويرها خلال الأيام المقبلة.

واستأنفت منة فضالى مؤخراً تصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلى" الذي سيعرض على شاشة dmc بعد عرض جزءه الأول من 25 حلقة قبل حلول شهر رمضان الماضى، ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين وهو تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

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منة فضالى بالمايوه