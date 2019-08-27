شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شعبان ينعي الفنانة المغربية أمينة رشيد علي صفحته الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي النجم مصطفي شعبان الفنانة المغربية القديرة الراحلة أمينة رشيد التي رحلت أمس عن عمر يناهز 83 عاما وكتب علي صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك :

(( بكل الحزن أنعى الفنانة المغربية القديرة والأستاذة أمينة رشيد.. اللهم أرحمها و أعن أهلها على الصبر و السلوان ))

كانت الراحلة قد كرمت في المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء مع النجم المصري مصطفي شعبان في الدورة العاشرة والتقطا سويا مجموعة من الصور التذكارية ،وقالت الراحلة لشعبان أنها من المعجبين بفنه وبما يقدمه من أعمال .

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وتعد الراحلة إحدى رائدات فن التمثيل بالمغرب في المسرح والتلفزيون والسينما حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وأفلام وتمثيليات سهرة، وأكثر من 600 عمل تلفزيوني.