شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مفاجأة وقبلات مصطفى فهمي لزوجته فاتن موسى فى "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى ضيوف على الفنانة اسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" التى يتم عرضه على شاشة dmc، حيث تحدث الثنائى عن زواجهما وحبهما للحياة وتحديداً الصيف حيث كشف فهمى أنه محب جداً للبحر والمياه ويفضل الجلوس أمامه فى أوقات عديده من اليوم

وجهز مصطفى فهمي خلال الحلقة مفاجأة لزوجته فاتن موسى واحتفل بعيد ميلادها حيث أحضر لها التورتة والشيكولاته وسط سعادة كبيرة من الزوجة التى اعتبرت ذلك أحلى ذكرى بالنسبة لها، وداعب مصطفى فهمى اسعاد يونس وسألها هل مسموح البوس ؟ فردت عليه بأنه ممكن فقام فهمى بتقبيل زوجته.

وتزوج الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.

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مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى مع اسعاد يونس



مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى واسعاد يونس



مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى واسعاد يونس