شكرا لقرائتكم خبر عن سيد شعلة صديق محمد هنيدي في" همام في امستردام" يعود بفيلم هولندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم دوره القصير والوحيد الذي شاهدناه في فيلم " همام في امستردام " إلا انه كان مؤثرا في المشاهد التي ظهر فيها، هو الفنان صبري سعد أو " سيد شعلة " كما كان يطلق عليه في أحداث الفيلم ومن المؤكد أن جملته الشهيرة " تعبان يا همام " تعد جملة مؤثرة في الفيلم قالها بعد مشهد تحرش فيه بالفتاة التي كان يرقص معها في أحد مشاهد الفيلم .

هذا الفنان الذي تغيرت ملامحه وظهرت عليه علامات الزمن، بعد أن عاد للظهورمن جديد ووضعت صورته مع أسرته علي غلاف مجلة هولندية شهيرة " volkskrant magazine " بسبب مشاركته في فيلم سينمائي هولندي بعنوان " عائلة الحموس " كتبت المجلة عن الفيلم وأجرت معه ومع أسرته لقاء مطول .

وقال الفنان خلال حواره بالمجلة الهولندية : أنا أقيم في هولندا منذ السبعينيات، التقيت فريق الإنتاج والإخراج بـ "همام في أمستردام" حينما حضروا إلى هولندا لتصوير الفيلم، كان الاتفاق على العمل كمساعد مخرج قبل اختياري لأداء دور "سيد شعلة". بعد انتهاء التصوير انشغلت بالدراسة الفنية والمشاركة في أعمال إذاعية ومسرحية في هولندا.

وقال أيضا : أبنائي من زوجتي الأولى "ليزا" التي تعرفت عليها أثناء دراسة السينما، ورزقت منها بولدين وفتاة "الأكبرهو شادي يعمل في مجال الإخراج، فيلمه حصل على جائزة في مهرجان الجونة من سنتين" ولديه فيلم جديد "الحياة"، وشقيقه الأصغر يلعب دور البطولة في فيلم يُعرض في شهر أكتوبر المقبل، ثم شقيقتهما "أشجان" هي سيناريست تخطو بصورة جيدة في مجال السينما.

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الفنان صبري سعد الشهير بسيد شعلة



الفنان صبري سعد الشهير بسيد شعلة



الفنان صبري سعد الشهير بسيد شعلة