شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بأكثر من إطلالة جديدة ومبهرة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية، وظهرت حلا فيها بأكثر من إطلالة مختلفة ومتنوعة منها الصيفية على الشاطئ وأخرى بأحد الفنادق وكذلك فى الصحراء، وتداولت الصور بشكل كثيف على صفحات السوشيال ميديا فور نشرها.

وعادت حلا شيحة إلى التمثيل هذا العام بعد اعتزال دام 12 عاماً حيث قدمت مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وإنتاج شركة سينرجى.

وجسدت حلا شيحة فى المسلسل شخصية "صافية" التى تأتى من الصعيد وتعمل مع والدها ووالدتها على عربة فول بالموقف وتقع فى غرام محمد رمضان وتتزوجه فى النهاية ولكن سعادتها لم تكتمل حيث اكتشفت عدم خطورة حملها وانجابها بسبب مرض تعانى منه ولكنها تصمم على الحمل وتتوفى بعد الولادة، وحصلت حلا على تكريم من مهرجان بياف فى لبنان عن دور "صافية" كأول تكريم بعد عودتها للتمثيل مرة أخرى.



حلا شيحة



حلا شيحة



حلا شيحة

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حلا شيحة



حلا شيحة فى جلسة تصوير



حلا شيحة فى أحدث جلسة تصوير



حلا شيحة



حلا شيحة