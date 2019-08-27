شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."ندوة تعليم الدراما المسرحية" آخر ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم في الساعة الثانية مساء الندوة الأخيرة ضمن ندوات الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري والتي تحمل عنوان "تعليم الدراما المسرحية" بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

يدير الندوة الدكتور أحمد عامر ويتحدث فيها كل من الدكاترة : أيمن الشيوي حول دور التعليم الخاص الجامعي في نشر الثقافة والفنون، وسيد علي عن أبحاث الترقية في تخصص المسرح بالجامعات المصرية، وليد الرافعي عن معايير مناهج تدريس السينوغرافيا المسرحية في مصر وأثرها في واقع المسرح المصري المعاصر، كما تتحدث الطالبة أسماء سامي عن أحوال طلاب المسرح في مصر .

وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز