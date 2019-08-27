هبة مجدي في أحدث جلسة تصوير وسط الزهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة صور جديدة لها وسط الزهور، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.
وظهرت "هبة" بعباءة بدوية حمراء مطرزة، وعلقت: "جَمالُ الطَبيعَةِ في أُفقِها تَجَلّى عَلى عَرشِهِ وَاِستَوى، فَقُل لِلحَزينِ وَقُل لِلعَليلِ وَقُل لِلمَولي هُناكَ الدَوا.. حافظ إبراهيم".
هبة مجدي تشارك في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي.
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