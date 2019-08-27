سوسن بدر تعلق على اختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: اختيرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وعلقت "سوسن" عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "فخورة بدعوتي لأكون عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، شكرا". وتهدف الدورة الثالثة إلى اجتماع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم، بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

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