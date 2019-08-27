حسني صالح يستكمل معاينة أماكن تصوير "بنت القبايل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج حسني صالح، إنه يستكمل حاليا معاينة أماكن تصوير مسلسله الجديد "بنت القبايل".

وأكد "صالح" في تصريح خاص لمصراوي، أن المسلسل 30 حلقة وسوف يعرض في شهر رمضان القادم، ومن المقرر بدء التصوير عقب الانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وأشار إلى إن المسلسل تدور أحداثه حول الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، كما يتم تصوير عدد من المشاهد في مدينة أسوان.

مسلسل "بنت القبايل" بطولة سمية الخشاب، عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، محمود عبدالمغني، سميرة عبدالعزيز، ياسمين جمال، مريم حليم.