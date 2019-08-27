مصطفى شعبان ينعي الفنانة المغربية أمينة رشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة المغربية أمينة رشيد، التي وافتها المنية مساء أمس.
ونشر "شعبان" صورة تجمعه بالفنانة الراحلة، وعلق: "بكل الحزن أنعي الفنانة المغربية القديرة والأستاذة أمينة رشيد، اللهم ارحمها وأعن أهلها على الصبر والسلوان".
أمينة رشيد ممثلة مغربية، قدمت للمسرح ما يزيد عن 60 عمل مسرحي، كما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "عايدة"، "أيادِ خشنة.
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