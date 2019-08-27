سعد لمجرد ينعي الفنانة المغربية أمينة رشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة المغربية أمينة رشيد. ونشر "لمجرد" صورة لها، وعلق: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم لالة أمينة رشيد، ويجعلها من أهل الجنة". أمينة رشيد ممثلة مغربية، قدمت للمسرح ما يزيد عن 60 عمل مسرحي، كما شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "عايدة"، "أيادِ خشنة".

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