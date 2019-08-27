عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، للواجهة مجددا بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في الساحل الشمالي بمصر.، وفقاً لـ”روسيا اليوم”. وتظهر رانيا في الفيديو الذي نشرته على حسابها في “تويتر” أمس السبت، وهي ترقص على أنغام أغنية “أنا ابن مصر” لـ محمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لمصر وترتدي فستانا مفتوحا من الصدر.
كما رقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على أنغام أغنية “الهوا يا اللي طاير من الهوا” للفنانة اللبنانية فيروز. وعلقت على الفيديو قائلة: “أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: الفنانة “رانيا يوسف” تعود للواجهة مجددا بفيديو وهي ترقص في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.