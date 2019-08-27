بالفيديو: رد فعل الممثلة التركية هازال فيليز أثناء تصادفها مع معجبين من الكويت

انتشر فيديو للممثلة التركية هازال فيليز بطلة مسلسل (حب أعمى) تقابل معجبين من الكويت في تركيا، اقتربوا منها وأخبروها كم يحبونها وبوراك أوزجيفيت شريكها، ما جعلها تخجل وتبدو سعيدة.

قالت إن بات لديها معجبين من الشرق العربي أكثر بكثير من تركيا، وهذا أمر يسعدها ويحملها مسؤولية كبيرة.

الكويتيون هتفوا باسمها والتقطوا لها العديد من الصور وأخبروها آراءهم بمسلسلها الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة عند عرضه، وقاسمه بطولته بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول.