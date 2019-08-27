الليلة.. عرض "مش ألكترا" ضمن المهرجان القومي للمسرح

يشارك صُناع العرض المسرحي "مش الكترا"، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك اليوم الثلاثاء و غدًا الاربعاء 27، 28 أغسطس، علي مسرح قاعة سيد درويش، في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلي أن العرض يتناول نسبية الحقائق، وأن الحقيقة تختلف من مكان لمكان ومن ثقافة لأخر، بطولة علاء حور، ميدو عبدالقادر، علاء هلال، بدر أحمدي، ناهد السيد، بسمة مصطفى، انجي
جدير بالذكر أن الدورة ال12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، تشهد مشاركة 72 عرضًا مسرحيًا، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.
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