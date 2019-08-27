مدحت العدل لـ "الوفد": لابد من مواكبة التطور الذي تشهده الدراما

قال السيناريست، مدحت العدل، إنه لابد أن نواكب التطور الحادث فى الدراما من حيث سرعة الإيقاع وعدد الحلقات، لافتًا إلى أنه اعتمد في كتابته لمسلسل "أعلى سعر" على هذا

الإيقاع السريع.

أكد "العدل" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه من أشد المعجبين بفن الديفا سميره سعيد وجرأتها وتطورها، وأضاف أنه يحب

أيضًا صوت المطربة شيرين عبدالوهاب ودقة اختياراتها.

وتابع :"انه تنبأ بخروج المنتخب المصري عندما شاهد مستوى الفرق الأخرى خاصة الجزائر، بالإضافة لعدم تركيز اللاعبين".

وأضاف :"أنه هاجم الإخوان أثناء فترة حكمهم وليس بعد رحيلهم وراهن على عدم بقائهم سنة أخرى".