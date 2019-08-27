قال السيناريست، مدحت العدل، إنه لابد أن نواكب التطور الحادث فى الدراما من حيث سرعة الإيقاع وعدد الحلقات، لافتًا إلى أنه اعتمد في كتابته لمسلسل "أعلى سعر" على هذاالإيقاع السريع.
أكد "العدل" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه من أشد المعجبين بفن الديفا سميره سعيد وجرأتها وتطورها، وأضاف أنه يحبأيضًا صوت المطربة شيرين عبدالوهاب ودقة اختياراتها.
وتابع :"انه تنبأ بخروج المنتخب المصري عندما شاهد مستوى الفرق الأخرى خاصة الجزائر، بالإضافة لعدم تركيز اللاعبين".
وأضاف :"أنه هاجم الإخوان أثناء فترة حكمهم وليس بعد رحيلهم وراهن على عدم بقائهم سنة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل لـ "الوفد": لابد من مواكبة التطور الذي تشهده الدراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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