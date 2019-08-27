الليلة.. عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة على مسارح الدولة المختلفة، لليوم الثلاثاء، منها: "المتفائل"، ويُعرض على المسرح القومي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس،

استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠" جنيه.

أما بالنسبة إلى عروض البيت الفني المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، تُعرض "محطة مصر" يومي الاتنين والثلاثاء على مسرح القاهرة العرائس، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتدور أحداثه حول فتاة

تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، أداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.