بالصور.. لبنان تكرم فراشة الفلوت رانيا يحيى

استضافت مؤسسة العزم الثقافية بدولة لبنان الشقيق عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الفنانة الدكتورة رانيا يحيى وذلك للحوار فى ندوة ثقافية بعنوان "المرأة والثقافة المجتمعية" تحدثت خلالها عن كثير من القضايا المهمة مثل القوة الناعمة ودورها فى زيادة الوعى والانتماء وخصوصًا فى ظل التحديات

الراهنة للأمة العربية ،كذلك دور المجلس القومى للمرأة وجهود القيادة السياسية لدعم المرأة ،أهمية الفنون للارتقاء بالوجدان ،والتفرقة ما بين الوعى والجهل والوعى الزائف.

أقيمت الاحتفالية ببيت الفن واستهلت بالسلام الوطنى للبلدين ،تلاها عرض سيرة ذاتية لضيفة الندوة ،وعرض وجهات نظرها فى كثير

من الأمور ثم أسئلة مفتوحة مع الجمهور الحضور. وفاجأت رانيا الجمهور بالعزف لعدد من المقطوعات الموسيقية المصرية واللبنانية بمصاحبة ابنيها يحيى وفريدة الهرميل واختتموا الندوة مع تصفيق وغناء الجمهور وأغنية أحلف بسماها وبترابها. وفى الختام قدمت المؤسسة درع تكريم للفنانة. التى وجهت عميق الشكر والتقدير للمؤسسة والأستاذة المثقفة المحترمة جنان مبيض منظمة الأمسية. ولاقت رانيا ترحيبا كبيرا من جميع الحضور الذين التقطوا معها صورا تذكارية فى ختام الندوة.