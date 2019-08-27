أحمد الدمرداش: أشارك بـ"سيرة الحب" في القومي للمسرح لاستمتاع الجمهور وليس للمنافسة

استطاع الفنان أحمد الدمرداش أن يصنع لنفسه مكانه مميزة في قلوب جمهوره منذ الظهور الأول له، حيث إنه خاض المجال الفني في سن صغيرة، وقدم العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، حيث بدأ أول أعماله المسرحية عندما كان عمره 6 سنوات، كما أنه من عائلة فنية، فوالده الفنان مصطفى الدمرداش ووالدته الفنانة سامية أمين، وعمه الفنان والمخرج الراحل نور الدمرداش.

كشف "الدمرداش" في حواره لـ"بـوابـة الـوفـد" الصعوبات التي واجهته في عرض "سيرة حب"، وتحدث عن قرار الفنان إيهاب فهمي في الانسحاب من المهرجان القومي للمسرح المصري، وكشف أيضًا عن الأدوار التي يتمنى تقديمها على خشبة المسرح خلال الفترة المقبلة.

إلى نص الحوار:

* العرض يحقق لافتة "كامل العدد" جميع أيام عروضه.. هل توقعت النجاح الكبير الذي حققه "سيرة الحب"؟

- بالطبع توقعت هذا النجاح الضخم لأن العرض تحقق به جميع العناصر التي تؤدي لهذه النتيجة، لأن الدكتور عادل عبده، مخرج العرض، وفر جميع الإمكانات للعرض، مثل الموسيقى والأوركسترا والاستعراضات والممثلين، فكل هذه الأشياء كانت تدل على نجاح كبير.

* ما الدور الذي تجسده خلال أحداث "سيرة الحب"؟

- أجسد شخصية صحفي يدعى سعيد، ويعمل صحفيًا، وزوجته محامي،ة ويقضيان شهر العسل في فرنسا، والمصادفة تجمعنا بالموسيقار بليغ حمدي، أثناء وجوده هناك بعد قضيته في مصر، وعدم ذهابه إليها، وحاولنا أن نساعده من خلال أعمالنا في الصحافة والمحاماة، إلى أن يعود إلى

مصر مرة أخرى.

* العرض تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للنجم بليغ حمدي.. ما الصعوبات التي واجهتك أثناء استعدادك للشخصية؟

- بصراحة في البداية كنت متخوفًا من الدور الذي أجسده نظرًا لأني ضعيف في الثقافة الموسيقية، ولكن عندما قرأت الدور الذي أجسده شعرت بمتعة في الموضوع، ومن الممكن أن يجسد الدور شخص عادي لم يكن لديه ثقافة كبيرة بمجال الفن.

* ماذا عن منافسة "سيرة الحب" بين باقي عروض المهرجان القومي للمسرح؟

- بصراحة، أنا شاركت في العديد من المهرجانات، ولكن لم أتعرض للمنافسة على الإطلاق، ولكني أحرص على أن أعرض للجمهور فقط حتى يكون لاستمتاع المشاهدين.

إني شاركت في أكثر من 9 مهرجانات، ولم يكن أحد منها للمنافسة، ولم يأتِ هذا على خاطري نهائيًا.

Advertisements

* ما رأيك في قرار الفنان إيهاب فهمي بانسحابه من المنافسة بالمهرجان حتى لا يتسبب في إحراج لإدارة المهرجان لكونه مدير المسرح الكوميدي؟

- بصراحة شديدة أنا ليس لدي خبرات خارج الأعمال الفنية، حيث إني أذهب للمسرح للعمل فقط ولم أركز في أي أشياء أخرى، ولكن بالطبع علمت بأن إيهاب انسحب من المسابقة فقط ولكنه يقدم العرض بشكل طبيعي على خشبة المسرح.

* ماذا عن المنافسة بين

- المنافسة بين هذا الثنائي موجودة من قديم الزمن ولكن أرى أن القطاع الخاص لم يكن لديه فرص كثيرة، مثل القطاع العام التي وجدت أخيرًا من ناحية الإمكانات، لأن إمكانات القطاع الخاص أقل، أصبحت حاليًا تكلفة إنتاج العروض بمبالغ باهظة الثمن، فحتى يحصل على ربح لابد أن تكون أسعار التذاكر مرتفعة، ولذلك لم يتمكن عدد كبير من الجمهور من الحضور لهؤلاء.

* ما السر وراء حبك الكبير لخشبة المسرح؟

- أنا متربي على المسرح، نظرًا لأن والدي المخرج مصطفى الدمرداش، فمنذ كان عمري 6 سنوات قدمت عروضًا مسرحية.

* ما الذي اكتسبته من المخرج الكبير مصطفى الدمرداش خلال السنوات الماضية؟

- اكتسبت منه كل الأشياء الحلوة التي توجد في شخصيتي حاليًا، حيث إنه كان يهتم جدًا بالمسرح والخصوصية والمواعيد والالتزام بشكل عام وتفاصيل كثيرة أيضًا.

* من وجهة نظرك ما الذي يحتاجه المسرح خلال الفترة المقبلة؟

- المسرح يحتاج في الوقت الحالي الجمهور، حيث إننا منذ فترة طويلة كنا نعاني من ركود مسرحي ولكن بدأ وجود مسرحيات، كما أن الممثلين بدأوا يحبون المسرح أيضًا، ولكن الجمهور الحالي لم يكن لديه وعي مسرحي فهو يتخوف من الذهاب إلى المسرح لأن لديه أفكارًا بأن تذاكر العروض بأسعار باهظة الثمن، ولا يعلم أن هناك عروضًا مجانية وأخرى بأسعار تحت المتوسطة وفي مستوى المواطن العادي، فلابد أن توجد توعيه من وزارة الثقافة إلى المواطنين لتوعيتهم بأهمية المسرح ومدى تأثيرة الإيجابي عليهم.

* ما الشخصية التي تتمنى تجسيدها على خشبة المسرح؟

- أتمنى أن أقدم مسرحية للمؤلف اليوناني أرسطوفانيس، وهي "السحب"، كوميدية ولكن لا أعلم من الممكن تقديمها متى، فإنها من المسرحيات المحببة لدي، ولم أجسد الشخصية على مدار مشواري الفني في مجال المسرح.