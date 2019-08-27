الليلة.. "ندوة تعليم الدراما المسرحية" آخر ندوات المهرجان القومي للمسرح

يقام، اليوم، في الساعة الثانية مساء الندوة الأخيرة ضمن ندوات الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تحمل عنوان "تعليم الدراما المسرحية" بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.
يدير الندوة الدكتور أحمد عامر ويتحدث فيهاكل من الدكتور أيمن الشيوي حول دور التعليم الخاص الجامعي في نشر الثقافة والفنون والدكتور سيد علي عن ابحاث الترقية في تخصص المسرح بالجامعات المصرية والدكتور وليد الرافعي عن معايير مناهج تدريس السينوغرافيا المسرحية في مصر واثرها في واقع المسرح المصري المعاصر كما تتحدث الطالبة اسماء سامي عن احوال طلاب المسرح في مصر .
ويذكر أنه تقام الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.
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