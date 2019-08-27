5 عروض مسرحية في اليوم الحادي عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري

يشهد اليوم الحادي عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري عرض5 مسرحيات تبدأ من الساعة السادسة مساء، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا"

للمخرج محمد عبدالمولى، بقاعة سيد درويش.

وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين وفي الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج

سامح بسيوني على مسرح ميامي.

بينما يقام العرض المسرحي "دائرة التباشير" للمخرج أحمد كمال، على مسرح العالم الكبير، في تمام العاشرة مساء.

وتقام الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.