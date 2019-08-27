العثور على جثة شرطي مذبوحا في حرم أحد مساجد مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 مساءً - شهد مسجد ” عمرو بن العاص ” أحد المساجد الشهيرة بمحافظة القاهرة في مصر جريمة قتل مروعة لأحد رجال الأمن .
حيث عثر على جثة أمين شرطة مذبوحا في حرم المسجد في ظل ظروف غامضة .
وبعد ساعات من العثور على الجثة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة بالتعاون مع قوات التأمين المتواجدة بصفة مستمرة حول كنيسة مارجرجس .
وادعى المتهم إنه مختل عقليا وتم عرضه على مشفى يختص بالكشف في ذلك ولكن أكد الفريق الطبي أنه غير مختل نفسيا .
وتم إصدار قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات للكشف عن دوافع الجريمة .
كما قررت النيابة العامة تشريح جثة المجني عليه لإعداد تقرير مفصل حول الوفاة وآداة الجريمة والتصريح بالدفن بعدها .
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