ستيف جوبر يظهر في مصر!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بصورة رجل يشبه ستيف جوبز مؤسس شركة آبل الأميركية، بل إن العديد من مستخدميها ذهبوا إلى القول بأن جوبز لا يا زال حيا وأنه يختبئ في مصر.
وأظهرت الصورة المتداولة رجلا يحتسي مشروبا في أحد المقاهي الشعبية.
وقد اختلف مغردون حول تاريخ ومكان الصورة التي انتشرت منذ يوم السبت على مواقع التواصل.
فالبعض يقول إن الصورة في مقهى شعبي بالقاهرة، فيما يرجعها البعض الآخر إلى ليبيا…
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