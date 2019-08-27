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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 مساءً - نشرت النجمة غادة عبدالرازق، على حسابها الخاص بإنستغرام، صوره لها وهي في تقضي إجازتها الصيفية في إحدى المناطق الساحلية.
ظهرت غادة بإطلالة شبابية حيث ارتدت “الهوت شورت” مع توب رمادي بدون حمالات.
وأنهالت التعليقات على الصورة من متابعيها وجمهورها والتي جاء أغلبها هجوماً عليها حيث رأى الكثيرون أن الملابس التي ظهرت بها غادة لا تناسب عمرها، خاصة أنها أصبحت جدة منذ سنوات ولا يجوز ان تظهر بهذه الإطلالة، وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله: “قلتيلي عمرك كام سنة؟”.
في حين علق الكثيرون من محبيها، بتعليقات إيجابية أثنت على إطلالتها التي اعتبروها أعادتها عشرين عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على غادة عبدالرازق بسبب ظهورها بـ “الهوت شورت”.. والجمهور يسخر وينتقد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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