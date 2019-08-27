دروس خصوصية في السباحة مع سما المصري.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 مساءً - أعلنت الفنانة سما المصري عن اعتزامها فتح أكاديمية لتعليم السباحة وذلك عبر منشور على حسابها على انسغرام. وخلال الفيديو قدمت سما المصري مجموعة من المبادئ والتعاليم الأساسية للسباحة، خاصة السباحة على الظهر، كونها إحدى الألوان الهامة لمرضى الديسك. واصطحبت سما المصري طفلًا معها خلال الفيديو لاستكمال شرحها عن السباحة. Advertisements وقالت الممثلة المصرية في تعليق ساخر منها: “أن مش هطلع النهارده من المياه بالمايوه عشان انتم بتضايقوا”. وقدمت سما لجمهورها مجموعة من أشكال السباحة المختلفة بصحبة الطفل “علي”. وعلقت سما المصري على احد الفيديوهات قائلة “قريبا أكاديمية “السما” للسباحة عشان اللي عايز يشترك وانا اللي هعلمكوا العوم بنفسي…. مين هيجي يتعلم العوم عندي؟؟..مووواه”.

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