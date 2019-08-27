شاهدوا اول ظهور لشقيقة وائل كفوري وابنتها.. ووالده يبكي تأثّرا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عفوية التقطت خلال الحفل الذي أحياه الفنان اللبناني وائل كفوري ضمن فعاليات مهرجان مدينة صيدا.

وظهرت في الصور شقيقته وابنتها وهما تقدمان الدعم والتشجيع له. وسمعت الإبنة وهي تصرخ: “منحبك خالو”.



ويشار إلى أن وائل أشعل حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بفيديو سجل له خلال الحفل وهو يؤدي أغنية “بالغرام” حيث لوحظ تفاعل الجمهور الكبير معه.

ويأتي هذا فيما لا تزال الأضواء مسلطة عليه وعلى طليقته أنجيلا بشارة على إثر الدعاوى القضائية المرفوعة بينهما.

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وهو تحدث للمرة الأولى عن الأمر في لقاء أجرته معه قناة MTV اللبنانيةعلى هامش الحفل الذي أحياه ضمن “مهرجانات زحلة”. وقال: “أنا أب لابنتين وكرامتهما تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا”.

وأضاف: “بدي أتوجه بالشكر لأهالي زحلة وأهلي بحوش الأمراء، الذين انتفضوا لكرامتهم عندما تم التعرض لي ولهم بالوقت ذاته”.

في الآونة الأخيرة، اتهم وائل بالتكبر من قبل بعض متابعيه، فيما اتهمته طليقته أنجيلا بشارة بشكل غير مباشر بأنه رجل نرجسي هدفه مضايقتها وزعزعة ثقتها بنفسها.

كثيرون دافعوا عن وائل، وفي المقابل رأى آخرون بأنهم خدعوا بشخصيته ورومانسيته.

مؤخرا لاحظ الجمهور أن وائل نادرا ما يوجه نظره للكاميرا أمامه، وأنه بجميع صوره يتقصد النظر إلى مكان آخر بعيد عن عدسة الكاميرا، ومن هنا رأى البعض أنه متعال ونرجسي، بينما قال آخرون إنه خجول للغاية.