دنيا بطمة تكشف حقيقة حملها الثاني.. وسر لقب “أم تركي”

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور للفنانة دنيا بطمة وهي تجيب على تساؤل أحد الصحفيين حول حقيقة حملها للمرة الثانية من زوجها المنتج محمد الترك، خاصة بعد أن ظهر في أحد المقاطع المصورة لهم وهو يقول لها “يا أم تركي”.
وردت “دنيا” ساخرة: “ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، فعندما كنت حاملا في ابنتي غزل قررنا إذا كان المولود ذكر سنطلق عليه اسم تركي، ومن هذا اليوم يناديني زوجي بأم تركي”.
يُذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية “الزمن بيدور” باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.
والجدير بالذكر أن دنيا بطمة سجلت أغنيتها الجديدة بعد زيارة قامت بها إلى ضريح الملك محمد الخامس، ملك المغرب، تخليدًا لذكرى وفاته التي صادفت يوم 16 مايو الماضي، بأحد استوديوهات مدينة الرباط.
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