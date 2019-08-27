عفاف راضي تشدو في دمشق بعد غياب 7 سنوات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت المطربة المصرية عفاف راضي العودة للغناء بعد غياب استمر 7 سنوات؛ إذ تشارك في فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته رقم 61، وتقدم حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا في دمشق 31 أغسطس/آب الجاري وتصاحبها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو كمال سكيكر.
ونشرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورة لها، مشيرة إلى موعد الحفل، وكتبت: "متشوقة لمقابلة جمهوري العربي في سوريا الشقيقة في حفل 31 أغسطس بدار أوبرا دمشق ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي".
ولمع اسم عفاف راضي في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وقدمت عبر مشوارها الفني عددا كبيرا من الأغنيات العاطفية والوطنية وأغاني الأطفال والموشحات إلى جانب مشاركتها في عدد من المسرحيات الاستعراضية والأفلام السينمائية، كما أنها حاصلة على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون المصرية عام 1996.
يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الغناء يشاركون في فعاليات معرض دمشق الدولي، ومنهم الفنانان السوريان ميادة الحناوي وصباح فخري، كما سيتم تقديم عروض مسرحية وسينمائية بجانب الحفلات الغنائية.
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