الدراما اللبنانيّة تتصدّر وتُنافس بمُسلسل “دولار”

تصدّر المُسلسل اللبنانيّ “دولار” قائمة الأعمال الأكثر تداولاً على منصّة “نتفليكس” لثلاث أسابيع على التوالي، وهو من الأعمال الموصى بها بنسبة % 98 على “نتفليكس”.

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وبذلك، يكون “دولار” المُسلسل اللبنانيّ الذي تخطّى نجاحه الجمهور العربيّ ليطال العالميّة، بخاصّة بعد إنطلاق عرضه على شبكة “نتفيلكس”، حيث حصد أصداءً إيجابيّة منذ طرحه بتاريخ 8 أغسطس الجاري.

يُذكر أنّ مُسلسل “دولار” بطولة النجوم عادل كرم وأمل بوشوشة، وقصّة محمود إدريس وسيناريو وحوار هشام هلال، وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “سيدرز آرت برودكشن- صبّاح أخوان”.

وتدور أحداث المُسلسل ضمن إطار من الغموض والتشويق، حيث يروي قصّة مُوظّفة تعمل في مصرف وتلتقي بأحد العملاء الذي يقلب حياتها رأساً على عقب، وسرعان ما تتوالى الأحداث فيدخلان فى رحلة بحث عن ورقة “دولار”.