كارول سماحة تحيى حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي الخميس المقبل

تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا، ضمن سلسلة الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالى.

وتستعد كارول سماحة، لطرح أحدث أغانيها التى تحمل عنوان "بتآمن بالصدفة"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد نوهت كارول أن الأغنية من ضمن أغاني الفيلم الجديد التي تستعد لطرحه الشهر المقبل "بالصدفة".

يذكر أن كارول شاركت مؤخرا فى فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر المقبل.

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