مو الشاعر يضع الموسيقى التصويرية لفيلم إيهاب فهمى الجديد "ريما"

قال الموزع الموسيقى مو الشاعر إنه يضع الموسيقى التصويرية لفيلم إيهاب فهمى الجديد "ريما" من إخراج معتز حسام الدين، موضحا أنه سعيد بالعمل فى الفيلم.

وأضاف مو لـ"اليوم السابع" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد طرح الفيلم لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة داخل أحداث العمل.

يذكر أن فيلم ريما، من بطولة إيهاب فهمى، وهالة فاخر، وأحمد فتحى، وفراس سعيد، ومحمد ثروت ، وعلاء مرسي، ومها نصار، والطفلة ريم عبد القادر، ومن تأليف أحمد أنور،وإخراج معتز حسام الدين.

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