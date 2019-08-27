آسر ياسين يواصل التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "الشايب"

يواصل النجم آسرياسين فى التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "الشايب" مع المخرج حسين المنباوى والمؤلف صلاح الجهينى، وعقد جلسات عمل لاختيارباقى فريق العمل بجانب النجم سيد رجب والفنان عمروعبد الجليل ومحمد عبد الرحمن "توتة".



وينطلق تصوير الفيلم خلال شهرأكتوبر المقبل بعدة شوارع في القاهرة وبعض اللوكيشانات الداخلية، حيث اختار حسين المنباوي عدد من أماكن التصوير، واستقرعليها لتنطلق المشاهد الأولى من الفيلم منها، ويدخل بعدها أبطال الفيلم مباشرة للوكيشن التصوير، ومن المقررعرض العمل في أحد المواسم السينمائية المقبلة.

وظهر آسر ياسين بشخصية "الشايب" فى مشهد نهاية "ولاد رزق 2" وكان بصحبة سيد رجب وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية الشايب مع عالم " ولاد رزق"، ولكن تقديم فيلم "الشايب" سيكون منفصلا تماماً عن الجزء الأول والثانى المعروض حالياً، مع احتمالية ظهور بعض أبطال "ولاد رزق" كضيوف شرف فى "الشايب" المنتظر تصويره قريباً بعد انتهاء مؤلفه صلاح الجهينى من كتابة السيناريو والحوار وأيضاً مخرجه حسين المنباوى من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على سيد رجب وعمرو عبد الجليل.



ويرغب صناع فيلم "ولاد رزق" وهم صناع "الشايب" أيضاً فى تقديم سلسلة أفلام من عالم "ولاد رزق" على غرار مجموعة أفلام fast and furious الذى تم اشتقاق منها فيلم جديد لشخصية الضابطHobs فى عمل طرح باسم "Hobs & Shaws"، على أن يكون "الشايب" تمهيداً للجزء الثالث من "ولاد رزق" والذى لم يقرر موعد البدء فى تنفيذه.

بينما كانت آخر أعمال آسر ياسين السينمائية فيلم "تراب الماس"، للمخرج مروان حامد عام 2018، وحقق خلاله نجاحا كبيرا من حيث الإيرادات.

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