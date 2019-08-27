شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفل ختام مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الموسيقار الكبير عمر خيرت تحضيرات وبروفات مكثفة استعدادا لإحياء حفل موسيقى كبير في ختام حفلات مهرجان "محكى القلعة" للموسيقى والغناء يوم السبت المقبل، ويشهد الحفل العديد من المفاجآت لجمهورعمرت خيرت.
ويقدم الموسيقار الكبيرعمرخيرت خلال الحفل مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة مثل "صابر يا عم صابر، البخيل، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من المقطوعات الشهير له .
يذكرأن الموسيقار عمر خيرت قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، كما قام بتلحين أغنيتين تم تقديمهما خلال أحداث الفيلم.
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