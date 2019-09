شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور وإريانا وكاميلا ومندس أبرز الفائزين بـMTV Video Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards " لعام 2019 و الذي يقام لأول مرة في نيوجيرسي بالولايات وحضره عدد كبيرمن النجوم العالمين، و كانت النجمة العالمية تايلورسويفت من أبرز الفائزين أمس حيث نالت جائزة أفضل كليب للعام بأغنيتها " You Need to Calm Down " و بنفس الكليب نالت جائزة " VIDEO FOR GOOD " ، وفازت سويفت بجائزة أفضل مؤثرات بصرية عن كليب " ME " .

ونالت النجمة العالمية جائزة أفضل نجمة للعام، بينما فازت جراند بكليبها boyfriend بجائزة " SONG OF SUMMER PRESENTED BY SAMSUNG "، وحصلت إريانا جراند بكليبها " Rings 7 " علي جائزة " BEST ART DIRECTION " .

وكانت جائزة أفضل مغني جديد للعام من نصيب بيلي ايليش إضافة إلي جائزة " PUSH ARTIST OF THE YEAR " ، كذلك نال بيلي جائزة " BEST EDITING " عن كليب Bad Guy.

و حصلت أغنية " Sucker " لفريق جوناس برازرز على جائزة أفضل أغنية بوب لهذا العام، في حين نالت كاردي بي جائزة أفضل أغنية "هيب هوب " للعام بأغنيتها “Money” .

أما أغنية "Señorita " التي حققت نجاحا كبيرا حول العالم ففازت بجائزتين وهما " أفضل تصوير " لهذا العام " جائزة أفضل تعاون " في 2019 .



