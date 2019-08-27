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رحيل الفنانة المغربية القديرة أمينة رشيد بعد صراع مع المرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، أمس الإثنين عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم بمدينة الدار البيضاء .

وتعد الراحلة إحدى رائدات فن التمثيل في المسرح والتلفزيون والسينما المغربية حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات  وأفلام وأكثر من 600 عمل تلفزيوني.

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وكانت الراحلة قد كرمت في المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء مع النجم المصري مصطفي شعبان في الدورة العاشرة .

 

 

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