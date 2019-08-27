شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنانة المغربية القديرة أمينة رشيد بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، أمس الإثنين عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم بمدينة الدار البيضاء .
وتعد الراحلة إحدى رائدات فن التمثيل في المسرح والتلفزيون والسينما المغربية حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وأفلام وأكثر من 600 عمل تلفزيوني.
وكانت الراحلة قد كرمت في المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء مع النجم المصري مصطفي شعبان في الدورة العاشرة .
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