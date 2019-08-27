شاهد .. لحظة القاء القبض على خاطف الفتاة السعودية ” عبير العنزي ” في تركيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة أمام أحد المطاعم للحظة القبض على خاطف الفتاة السعودية ” عبير العنزي ” في اسطنبول .

ويظهر بالمقطع شابين يجلسان سويا إلى طاولة حيث يقوم الخاطف بالتفاوض مع شقيقها لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحها قبل أن تحضر سيارة ويترجل منها رجال أمن ويقومون بإلقاء القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

وكانت السفارة السعودية بتركيا أعلنت العثور على الفتاة المختفية يوم أمس لدى عائلة سورية تمتهن الخطف والتجارة بالأعضاء في إسطنبول .

وكانت قد اختفت قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوق وفجأة انقطعت أخبارها أثناء تواجدها خلال رحلة سياحية مع زوجها وأسرتها بتركيا .

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وقالت السفارة في بيان لها أنه ومنذ تلقيها البلاغ في اليوم الأول للواقعة قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية .

وقالت في البيان ” تعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت ” .