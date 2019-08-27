كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء عن تحذيراتها من اقتراب كويكب ضخم للاصطدام بالأرض وحددت موعد ذلك بإنه في شهر سبتمبر المقبل .
ووفقا لصحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية أكد ” إيلون ماسك ” مؤسس شركة سبيس إكس على هذا الأمر وحذر من أن حجم الكويكب الملقب ب ” الوحش الفضائي ” يتخطى ضعف حجم برج ” شارد ” في لندن والذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا حيث يبلغ عرض الكويكب أكثر من 650 مترا .
وذكرت وكالة ناسا موعد اصطدام الكويكب بالأرض بإنه سيكون يوم 14 سبتمبر حيث سيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة ومن المرجح أن يضربها .
ويأتى ظهور هذا الكويكب بعد آخر مرة ظهر فيها فى 1 سبتمبر عام 2000 .. أى أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا .
وحذر ” جيم بردنشتاين ” رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض .. بينما ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض .
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا تحذر من ” وحش فضائي ” يضرب الأرض وتحدد الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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