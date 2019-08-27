ناسا تحذر من ” وحش فضائي ” يضرب الأرض وتحدد الموعد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء عن تحذيراتها من اقتراب كويكب ضخم للاصطدام بالأرض وحددت موعد ذلك بإنه في شهر سبتمبر المقبل .

ووفقا لصحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية أكد ” إيلون ماسك ” مؤسس شركة سبيس إكس على هذا الأمر وحذر من أن حجم الكويكب الملقب ب ” الوحش الفضائي ” يتخطى ضعف حجم برج ” شارد ” في لندن والذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا حيث يبلغ عرض الكويكب أكثر من 650 مترا .

وذكرت وكالة ناسا موعد اصطدام الكويكب بالأرض بإنه سيكون يوم 14 سبتمبر حيث سيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة ومن المرجح أن يضربها .

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ويأتى ظهور هذا الكويكب بعد آخر مرة ظهر فيها فى 1 سبتمبر عام 2000 .. أى أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا .

وحذر ” جيم بردنشتاين ” رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض .. بينما ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض .