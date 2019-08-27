إليسا تعلن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa de papel “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - أعلنت المطربة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” عن إنضمامها للمسلسل الأسباني ” La Casa De Papel 4 ” .
وجاء ذلك بعد إرسال شركة ” نتفليكس ” هدية إلى إليسا وهي عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة يحمل اسم ” بيروت ” .
وكتب على الهدية : ” في شئ انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاكي مصدومة .. بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة لملكة الإحساس ، أو صار فينا نقلك بيروت” .
لتعلق إليسا بأنها جاهزة للإنضمام لأفراد العصابة تحت قيادة ” البروفيسور ” .. وكتبت قائلة : ” أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرا نتفليكس ” .
وكتبت رسالة لإحدى بطلات المسلسل والتي تدعى ” نيروبي ” وقالت لها : ” آتون لإنقاذك كل الحب .. بيروت ” .
ومن جهته رد فريق عمل المسلسل على إليسا بتغريدة كتب فيها : ” مسرورون لوجودك إلى جانبنا بيروت ” .
كما كتب حساب ” نتفلكس ” تغريدة أيضا : ” نحن بانتظارك بيروت أهلا بك ضمن العصابة ” .
ويأتي خبر انضمام إليسا للمسلسل بعد إعلانها منذ أيام عن قرار اعتزالها الغناء مؤكدة أن الألبوم الذى تعمل عليه حاليا سيكون الأخير فى مسيرتها الغنائية .
يذكر أن مسلسل ” La Casa De Papel ” أو ” بيت من ورق ” حظي على شهرة واسعة في مواسمه الثلاثة والذي تنتجه شركة ” نتفليكس ” وتدور أحداثه حول ثمانية من اللصوص يقومون بالسرقة وعمليات سطو مسلح بزعامة البروفيسور .. وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن .
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