شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة مُلفتة وغير تقليدية للفنانة المصرية حلا شيحة والان مع التفاصيل

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة فى جلسة التصوير بإطلالات ملفته و غير تقليدية، حيث ارتدت فستانًا أبيضًا بسيط ذا أكمام مكشوفة، كما ارتدت فى صور آخرى جمبسوت جمع بين ألوان متعددة، وأتسم التصميم بشق من الأمام كشفت عن ساقها حتى فوق الركبة كما انه مفتوح من الصدر.

وخضعت الفنانة المصرية "العائدة من النقاب" حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، شاركت متابعيها على موقع الإنستجرام ببعض الصور من هذه الجلسة.

وأثارت صور حلا شيحة غضب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كانت ملتزمة بالنقاب ومعتزلة الفن، متهمين إياها بتعمد الإثارةـ فيما دعى لها البعض بالهداية.