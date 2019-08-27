كارول سماحة تقتحم قائمة الأكثر رواجًا في ساعات!

متابعة بتجـــــــــــرد: تتلقى النجمة اللبنانية كارول سماحة عددًا كبيرًا من التعليقات ورسائل التهنئة منذ طرح أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

واقتحم كليب “بالصدفة” قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا، حيث حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه.

أغنية “بالصدفة” من كلمات وألحان الفنان اللبناني الشامل مروان خوري وتوزيع داني خوري.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

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لمشاهدة فيديو أغنية “بالصدفة”: