أنغام تفوز بهذه الجائزة وتتباهى أمام جمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلالها حصولها على جائزة “أفضل مطربة” في “مهرجان الفضائيات العربية” بدورته العاشرة.
وظهرت صورة أنغام في تصميم يحمل شعار المهرجان وكتب عليه باللون الذهبي “أنغام جائزة أفضل مطربة لعام ٢٠١٩ مهرجان الفضائيات العربية”.
وكانت هنأت زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على فوزه بجائزة “جلوبال ميوزك أوردز” الأعمال المتميزة على مستوى العالم، عن توزيع أغنية “حالة خاصة جدًا”.
يذكر أن مهرجان الفضائيات العربية سيعقد هذا العام في دورته العاشرة، ومن المقرر إقامته يوم ١٣ ايلول المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” ويتضمن 14 أغنية، “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.
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