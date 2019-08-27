متابعة بتجــــــــــرد: حطم 882 راقصاً رقم “غينيس” القياسي لأكبر رقصة فولكلورية في العالم من خلال مشاركتهم في رقصة على أنغام موسيقى المارياتشي، السبت، في مدينة غوادالاخارا غرب المكسيك.
ووفق موفد من موسوعة “غينيس”، تم التركيز على جانبين في غاية الأهمية، أولاً أن يكون جميع المشاركين قد رقصوا بلا توقف لمدة خمس دقائق على الاقل ومن دون الخروج من الساحة، وثانياً أن تكون خطواتهم متناسقة.
وتجمّع الراقصون في ساحة التحرير في وسط غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو وحققوا رقماً قياسياً جديداً.
والجدير ذكره أن الرقم القياسي السابق بهذا المجال تم تسجيله في العام 2011 من خلال مشاركة 457 شخصاً في هذه الاحتفالية الهائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 882 راقصًا حطموا رقمًا قياسيًا في المكسيك لأكبر رقصة فولكلورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.