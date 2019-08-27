882 راقصًا حطموا رقمًا قياسيًا في المكسيك لأكبر رقصة فولكلورية

متابعة بتجــــــــــرد: حطم 882 راقصاً رقم “غينيس” القياسي لأكبر رقصة فولكلورية في العالم من خلال مشاركتهم في رقصة على أنغام موسيقى المارياتشي، السبت، في مدينة غوادالاخارا غرب المكسيك.

ووفق موفد من موسوعة “غينيس”، تم التركيز على جانبين في غاية الأهمية، أولاً أن يكون جميع المشاركين قد رقصوا بلا توقف لمدة خمس دقائق على الاقل ومن دون الخروج من الساحة، وثانياً أن تكون خطواتهم متناسقة.

وتجمّع الراقصون في ساحة التحرير في وسط غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو وحققوا رقماً قياسياً جديداً.

والجدير ذكره أن الرقم القياسي السابق بهذا المجال تم تسجيله في العام 2011 من خلال مشاركة 457 شخصاً في هذه الاحتفالية الهائلة.