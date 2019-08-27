صيف وائل كفوري مُستمر وقبرص محطته المُقبلة

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني وائل كفوري حفلًا غنائيًا ساهرًا في قبرص وذلك ضمن جدوله الصيفي المزدحم لهذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي وائل كفوري الجاليات العربية هناك مساء 7 أيلول/سبتمبر المقبل في فنتجع “ميريت رويال” حيث سيقدّم مجموعة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

نفيد بالذكر أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.